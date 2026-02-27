Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Die Suche einer Tochter

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 10vom 05.03.2026
Die Suche einer Tochter

Die Suche einer TochterJetzt kostenlos streamen

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Folge 10: Die Suche einer Tochter

42 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Im Juli 1970 wird die alleinerziehende Mutter Loretta Jones ermordet. Ihre vierjährige Tochter wächst ohne Mutter auf und hat als erwachsene Frau nur ein Ziel: Den Mörder ihrer Mutter zu finden. Ein alter Schulfreund soll dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Kabel Eins Doku
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Alle 1 Staffeln und Folgen