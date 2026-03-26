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Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Bis dass der Tod uns scheidet

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 13vom 26.03.2026
Bis dass der Tod uns scheidet

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Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler

Folge 13: Bis dass der Tod uns scheidet

42 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Aurora, 1981: Nach nur zwei Jahren Ehe findet Chuck Hall seine Ehefrau Cheryl Lynn tot in der gemeinsamen Wohnung auf. Die Familienangehörigen haben einen Verdacht, der erst nach mehreren Jahrzehnten mittels einer DNA-Analyse bestätigt werden kann.

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