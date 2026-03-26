Bis dass der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen
Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler
Folge 13: Bis dass der Tod uns scheidet
42 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Aurora, 1981: Nach nur zwei Jahren Ehe findet Chuck Hall seine Ehefrau Cheryl Lynn tot in der gemeinsamen Wohnung auf. Die Familienangehörigen haben einen Verdacht, der erst nach mehreren Jahrzehnten mittels einer DNA-Analyse bestätigt werden kann.
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