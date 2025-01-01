Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Schuld und Sühne

WarnerStaffel 3Folge 8
Schuld und Sühne

Schuld und SühneJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 8: Schuld und Sühne

43 Min.Ab 12

Stillman wird mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, als er den Todesfall eines Vietnamveteranen aus dem Jahr 1973 neu aufrollt. Damals wurde der Mann erschossen aufgefunden. Die Beweislage ist dürftig, aber Stillman drängt darauf, dass der Mord endlich aufgeklärt wird. Im Zuge dessen wird das Trauma des verlorenen Krieges und die Frage, ob er gerechtfertigt war oder nicht, zum Thema, das die Ermittler während ihrer Arbeit beschäftigt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen