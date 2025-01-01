Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 9: Ein perfekter Tag
43 Min.Ab 12
Als das Skelett eines Kindes gefunden wird, stellt man fest, dass es sich um ein kleines Mädchen handelt, das vor mehr als 40 Jahren offenbar misshandelt und anschließend getötet wurde. Doch die Akten jener Zeit enthalten keine Vermisstenmeldung. Zumindest lässt sich das Gesicht der Toten rekonstruieren, und kurz nach Veröffentlichung der Bilder taucht die Gerichtsreporterin Maura Stanton auf und legt ein Kinderfoto von sich vor, das dem Phantombild zum Verwechseln ähnelt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick