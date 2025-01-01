Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 10: Der Schützling
41 Min.Ab 12
Rush und Valens werden von der Verteidigerin Gabby Weiss gebeten, noch einmal den Mord zu überprüfen, für den ihr Mandant Ricardo verurteilt wurde. Ricardo ist ein illegaler Einwanderer aus El Salvador, an dessen Unschuld Weiss glaubt. Sie kann einen Brief Ricardos an seinen Bruder Paulo als neuen Hinweis ins Spiel bringen: Darin berichtet Ricardo Paulo, dass im Laden seines Chefs Frank eingebrochen wurde und Frank seither Angst habe. Wenige Tage später wurde Frank getötet ...
