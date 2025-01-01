Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Superstar

Staffel 3Folge 17
Superstar

SuperstarJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 17: Superstar

43 Min.Ab 12

Ein Fall, der sich vor über 30 Jahren ereignet hat, wird wieder aufgerollt, weil man ein mit Nervengift getränktes Handtuch findet, das 1973 vom Tennistalent Andi Simmons benutzt wurde - wenige Stunden, bevor sie in ihrem Studentenwohnheim erwürgt wurde. Die Ermittler stellen sich nun die Frage, ob dieses Handtuch bereits ein erster Anschlagsversuch desselben Täters war. Zahlreiche Verdächtige geraten in den Fokus der Polizei, darunter Andis ehrgeiziger Vater und Trainer ...

