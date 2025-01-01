Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 7Folge 11
Folge 11: Der gute Soldat

43 Min.Ab 6

Ein Soldat der Green Berets bringt das Team dazu, einen Fall aus dem Jahr 2005 noch einmal aufzurollen. Es geht um einen mehrfach ausgezeichneten Soldaten, zuletzt Rekrutierungsoffizier, der ermordet wurde. Alles deutet darauf hin, dass er kurz vor seiner Ermordung eine Pfandleihe beraubt hat. Die Ermittlungen drehen sich um Treue, Ehre und die Frage nach dem Sinn des Krieges, der immer wieder Opfer fordert ...

