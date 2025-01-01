Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 7: Zwischen den Zeilen
43 Min.Ab 12
Dieses Mal rollt das Team um Lilly Rush den Mord an der 14-jährigen Rapperin Donalyn aus dem Jahr 1991 auf. Sie und ihre jüngere Schwester Meesha wurden von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht. Nachdem einer der Pflegeväter Donalyn missbraucht hatte, wurde das Mädchen misstrauisch und zog sich mehr und mehr zurück. Im Rap sah sie eine Möglichkeit, ihre Wut und ihre Ängste auszudrücken ... Kat Miller kommt in die Mordkommission zurück ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick