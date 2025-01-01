Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

WASP

Staffel 7Folge 5
WASP

WASPJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 5: WASP

43 Min.Ab 6

Am Grund eines Sees wird ein Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, mit dem 1944 eine junge Pilotin abgestürzt ist. Die Absturzursache war offenbar Sabotage. Die Nachforschungen enthüllen ein wenig bekanntes Kapitel aus der Geschichte der US-Luftwaffe ... Während sich Scott Valens um seine Mutter sorgt, geraten Lilly Rush und Moe Kitchener ein weiteres Mal aneinander ...

