Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 10: Das Hockey-Wunder
43 Min.Ab 12
Das Team um Lilly Rush öffnet einen Fall aus dem Jahr 1980, der sich während der Olympischen Spiele in Lake Placid zugetragen hat. In der Nacht des legendären 4:3-Sieges der USA gegen die UdSSR, mit dem die Eishockeyauswahl der Vereinigten Staaten den Weg zur Goldmedaille ebnete, wurde der Nachwuchsspieler Tommy Flanagan ermordet. Die Ermittlungen beleuchten eine Welt hoffnungsvoller Sporttalente, geplatzter Träume, Hass und Neid ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick