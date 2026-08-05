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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Highlights: Chris Tall, Ralf Schmitz, Klaas Heufer-Umlauf & Co.

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 05.08.2026
Highlights: Chris Tall, Ralf Schmitz, Klaas Heufer-Umlauf & Co.

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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Folge 4: Highlights: Chris Tall, Ralf Schmitz, Klaas Heufer-Umlauf & Co.

47 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Christoph Maria Herbst, Chris Tall, Ralf Schmitz, Klaas Heufer-Umlauf und weitere deutschen Comedy-Größen kommentieren persönliche Auftritte und erinnern sich an ihre witzigsten und besten Momente aus drei Jahrzehnten Comedy.

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