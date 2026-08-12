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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Highlights: Hape Kerkeling, Martina Hill, Max Giermann und Michael Kessler

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 12.08.2026
Highlights: Hape Kerkeling, Martina Hill, Max Giermann und Michael Kessler

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Comedy Allstars - Meilensteine des Humors

Folge 5: Highlights: Hape Kerkeling, Martina Hill, Max Giermann und Michael Kessler

48 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Hape Kerkeling, Martina Hill, Max Giermann, Michael Kessler, Annette Frier und weitere deutschen Comedy-Größen kommentieren persönliche Auftritte und erinnern sich an ihre witzigsten und besten Momente aus drei Jahrzehnten Comedy.

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