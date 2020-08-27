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Cover Up

Albtraum unter der Haut: Schriftzug‑Fails, XXL‑Flops und Porträt‑Desaster

sixxStaffel 1Folge 2vom 27.08.2020
Albtraum unter der Haut: Schriftzug‑Fails, XXL‑Flops und Porträt‑Desaster

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Folge 2: Albtraum unter der Haut: Schriftzug‑Fails, XXL‑Flops und Porträt‑Desaster

25 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12

Ob Arschgeweih, den Namen der Ex oder das Ergebnis einer durchzechten Nacht - viele Menschen, die ihr Tattoo einst stolz auf der Haut trugen, bereuen heute das dauerhafte Motiv. Doch Rettung naht: "Cover-Up"-Coach Ronja Block (27) arbeitet seit 12 Jahren in ihrem Beruf und besitzt drei Tattoo-Studios in Göttingen, Paderborn und Kassel. In ihrem Team findet sie für jedes ungewünschte Bildchen den passenden Cover-Up-Tätowierer.

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