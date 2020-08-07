Fehler von gestern, Kunst von heute – Cover Up nach dem AlkoholrauschJetzt kostenlos streamen
Cover Up
Folge 3: Fehler von gestern, Kunst von heute – Cover Up nach dem Alkoholrausch
25 Min.Folge vom 07.08.2020Ab 12
Ob Arschgeweih, den Namen der Ex oder das Ergebnis einer durchzechten Nacht - viele Menschen, die ihr Tattoo einst stolz auf der Haut trugen, bereuen heute das dauerhafte Motiv. Doch Rettung naht: "Cover-Up"-Coach Ronja Block (27) arbeitet seit 12 Jahren in ihrem Beruf und besitzt drei Tattoo-Studios in Göttingen, Paderborn und Kassel. In ihrem Team findet sie für jedes ungewünschte Bildchen den passenden Cover-Up-Tätowierer.
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