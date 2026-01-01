Cover Up
3 StaffelnAb 12
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Cover Up
Ob Arschgeweih, den Namen der Ex oder das Ergebnis einer durchzechten Nacht - viele Menschen, die ihr Tattoo einst stolz auf der Haut trugen, bereuen heute das dauerhafte Motiv. Doch Rettung naht: "Cover-Up"-Coach Ronja Block (27) arbeitet seit 12 Jahren in ihrem Beruf und besitzt drei Tattoo-Studios in Göttingen, Paderborn und Kassel. In ihrem Team findet sie für jedes ungewünschte Bildchen den passenden Cover-Up-Tätowierer.