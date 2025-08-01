Cracked
Folge 13: Schwarzes Licht
42 Min.Ab 12
Der College-Professor Oscar Wallace wird in seinem Haus tot aufgefunden - seine völlig traumatisierte neunjährige Tochter Olivia hat vermutlich den oder die Täter gesehen. Seine Ehefrau, die bekannte Menschenrechtsanwältin Esme Belk-Wallace, war während der Tatzeit auf einer Geschäftsreise in Afrika. Gelingt es Detective Aidan Black und seiner Kollegin, Psychiaterin Dr. Daniella Ridley, den Mörder zu schnappen und der Tochter zu helfen?
