Folge 12: Vergessene Krieger

42 Min.Ab 12

Diesmal haben es Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley mit einer Einbrecherbande zu tun, die einen gewinnträchtigen Diamantendiebstahl durchgezogen hat. Mithilfe der Überwachungskameras und anhand von Zeugenaussagen gelingt es den beiden, die Tätergruppe einzugrenzen. Zumindest einer der Täter muss ein Kämpfer beim Militär gewesen sein und an einer entsprechenden Folgeerkrankung leiden ...

