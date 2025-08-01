Cracked
Folge 10: Verraten
42 Min.Ab 16
Als es in einem Schulbus zu einem schrecklichen Zwischenfall kommt, erschießt Detective Aidan Black den Täter Dominik Laszlo. Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung von Laszlos Opfer, dem Schüler Jason Beckmire, gerät der Ermittler jedoch selbst ins Visier der Staatsanwaltschaft. Eine üble Hexenjagd auf den Polizisten beginnt - und der zeigt sich alles andere als kooperativ ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick