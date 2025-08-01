Zum Inhalt springenBarrierefrei
BetaStaffel 1Folge 3
43 Min.Ab 12

An einer Grundschule wird Blessing Byers von ihren Mitschülern ständig gehänselt. Nun hat sie sich gewehrt und offenbar in einem Wutanfall einige von ihren Peinigern mit einem Baseball-Schläger verprügelt. Wie sich herausstellt, schrieb sie sich am Morgen der Tat zudem religiös anmutende Losungsworte auf den Körper. Detective Aidan Black und die forensische Psychiaterin Dr. Daniella Ridley gewinnen das Vetrauen des Mädchens, das äußerst bizarre Familienbindungen zu bieten hat.

