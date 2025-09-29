Realitystars in einem Kampf der ExtremeJetzt kostenlos streamen
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Folge 5: Realitystars in einem Kampf der Extreme
54 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12
In der fünften Ausgabe der "Crash Games" 2025 stürzen sich Kate Merlan mit Kevin Schäfer, Oliver Hemmer mit Antonia Hemmer, Marko Petrovic mit Aleks Petrovic, Oliver Sanne mit Umut Tekin, Lorik Bunjaku mit Denise Hersing und Jade Übach mit Meike Emonts ins Fail-Gewitter.
