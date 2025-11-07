Crusoe - Die komplette Serie
Folge 3: Wassergeister?
43 Min.Ab 12
Robinson erinnert sich an seine eheliche Vergangenheit, um zu erklären, warum ihm sein Ehering so wichtig ist. Er hat ihn verloren, als er Freitag half, einen Alptraum über einen Totenschädel zu überwinden. In der Ritualhöhle entdecken sie eine Kiste mit Rätseln, die sie lösen. Dies führt sie auf eine gefährliche Schatzsuche, die sie schließlich zu einem Grab führt, in dem weitere Gefahren lauern.
