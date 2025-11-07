Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crusoe - Die komplette Serie

Staffel 1Folge 8
Folge 8: Helden und Verräter

44 Min.Ab 12

Die Meuterer haben Kapitän Taylors Schiff Wochen früher repariert, als Robinson erwartet hatte. Sein Plan, den grausamen Anführer der Meuterer, Will Atkins, zu überwältigen, wird verraten. Robinsons Gruppe entkommt und versucht erneut, genügend Männer davon zu überzeugen, dass die Rückkehr nach England mit Taylors Begnadigung besser ist als ein Leben als Geächtete unter Atkins’ Tyrannei.

Planet Movies
