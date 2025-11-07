Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crusoe - Die komplette Serie

Kein Spiel

Planet MoviesStaffel 1Folge 9
Folge 9: Kein Spiel

44 Min.Ab 12

In einer Reihe von Prüfungen, die von den Eingeborenen als Initiationsritual genutzt werden, siegt Robinsons Ingenieurskunst über Freitags. Nachdem Freitag gesteht, dass er die Mutprobe im krokodilverseuchten Wasser nicht bestanden und damit seinen Vater und den Stamm enttäuscht hat, ist Robinson entschlossen, dies wiedergutzumachen. Doch ein Unfall führt zu einer schrecklichen Wendung.

Planet Movies
