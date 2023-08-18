Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Doppel-Buzzer und hektisches Finale

sixxStaffel 2Folge 3vom 18.08.2023
Doppel-Buzzer und hektisches Finale

Doppel-Buzzer und hektisches Finale Jetzt kostenlos streamen

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Folge 3: Doppel-Buzzer und hektisches Finale

49 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 6

Die vier Jungfriseur:innen stellen sich vier verschiedenen Herausforderungen. Kundin Corinna kämpft seit der Geburt ihres Kindes mit Haarausfall und wünscht sich sehnlichst einen optischen Neustart. Währenddessen macht Friseurin Melike ihre ersten Erfahrungen mit dem Schnitt von Afro-Haaren. Wer wird Experte Cristoph Gambeck am Ende von sich überzeugen und den Sieg mit nach Hause nehmen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
sixx
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Alle 4 Staffeln und Folgen