Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Kreatives Chaos und extreme Veränderung

sixxStaffel 2Folge 5vom 01.09.2023
Kreatives Chaos und extreme Veränderung

Kreatives Chaos und extreme VeränderungJetzt kostenlos streamen

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Folge 5: Kreatives Chaos und extreme Veränderung

46 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 12

Lisa, Lena, Claudia und Mudi stehen in den Startlöchern und wollen ihr Talent unter Beweis stellen. Auf die vier Kundinnen wartet eine Typveränderung. Cristoph Gambeck geht auf Position, um das Geschehene zu beobachten und im Notfall Hilfe zu leisten. Die vier Stunden vergehen wie im Flug. Doch hat jeder Kandidat das Umstyling rechtzeitig zu Ende gebracht?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show
sixx
Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Cut it - Die VorHAIR NachHAIR Show

Alle 4 Staffeln und Folgen