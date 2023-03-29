Was muss man einer Ameise wegnehmen, damit sie fliegen kann?Jetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge 3: Was muss man einer Ameise wegnehmen, damit sie fliegen kann?
86 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 6
Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidat:innen im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur 1% der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick