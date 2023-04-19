Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cupcake-Rechnen, Würfelspiele und Liebesglück in vier Sprachen

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 19.04.2023
Folge 5: Cupcake-Rechnen, Würfelspiele und Liebesglück in vier Sprachen

84 Min.Folge vom 19.04.2023Ab 6

Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidat:innen im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur 1% der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.

