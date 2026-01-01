Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Alaska Dreieck

Bigfoot, Vortex und Wurmloch

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 02.01.2026
Bigfoot, Vortex und Wurmloch

Bigfoot, Vortex und WurmlochJetzt kostenlos streamen

Das Alaska Dreieck

Folge 2: Bigfoot, Vortex und Wurmloch

45 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Ein Kryptozoologe sucht in der abgelegenen Wildnis Alaskas nach wissenschaftlichen Beweisen für Bigfoot. Außerdem untersuchen Experten einen mysteriösen Energiewirbel, der hinter unerklärlichen Vermisstenfällen und paranormalen Aktivitäten in Alaska stecken könnte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Alaska Dreieck
Kabel Eins Doku
Das Alaska Dreieck

Das Alaska Dreieck

Alle 1 Staffeln und Folgen