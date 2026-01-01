Spuk und Riesen in AlaskaJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 6: Spuk und Riesen in Alaska
43 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Der Traum von einem idyllischen Leben in Alaska verwandelt sich für eine Frau in einen Horrortrip, als sie von einer unsichtbaren Kraft angegriffen wird. Jüngste Sichtungen könnten beweisen, dass eine Legende der Ureinwohner Amerikas über die Existenz geheimnisvoller Riesen wahr ist.
