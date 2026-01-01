Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 16.01.2026
43 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Der Traum von einem idyllischen Leben in Alaska verwandelt sich für eine Frau in einen Horrortrip, als sie von einer unsichtbaren Kraft angegriffen wird. Jüngste Sichtungen könnten beweisen, dass eine Legende der Ureinwohner Amerikas über die Existenz geheimnisvoller Riesen wahr ist.

Kabel Eins Doku
