Sido, Dennis Wolter, Hadnet Tesfai, Joko und Klaas quizzen um Geld
Das Duell um die Geld
Folge 1: Sido, Dennis Wolter, Hadnet Tesfai, Joko und Klaas quizzen um Geld
91 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Hat Rapper Sido nicht nur "Bilder im Kopf", sondern auch die richtigen Antworten? Sind die Bluffs von "World Wide Wohnzimmer"-Twin Dennis Wolter doppelt so überzeugend? Wieviel Pokerface besitzt Moderatorin Hadnet Tesfai?
