Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 3: Folge 3
147 Min.Folge vom 16.02.2019Ab 12
Der epische Kampf um den einzig wahren Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf duellieren sich mit eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Im Team Joko kämpfen Lena Meyer-Landrut und Evil Jared Hasselhoff, Team Klaas besteht aus Clueso und Jochen Schropp. Die Entscheidung über Erfolg oder Niederlage fällt im Studio. Joko und Klaas kämpfen gegeneinander um die Länderpunkte.
