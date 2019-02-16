Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 16.02.2019
147 Min.Folge vom 16.02.2019Ab 12

Der epische Kampf um den einzig wahren Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf duellieren sich mit eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Im Team Joko kämpfen Lena Meyer-Landrut und Evil Jared Hasselhoff, Team Klaas besteht aus Clueso und Jochen Schropp. Die Entscheidung über Erfolg oder Niederlage fällt im Studio. Joko und Klaas kämpfen gegeneinander um die Länderpunkte.

ProSieben
