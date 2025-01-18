Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Katrin Bauerfeind, Felix Kroos, Wilson Gonzalez und Icke Dommisch

ProSiebenStaffel 7Folge 3vom 18.01.2025
171 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Diese Folge „Das Duell um die Welt“ ist zwar brandneu, folgt allerdings brav den Grundwerten ihrer Vorgänger: Todesmut (10 Minuten die Luft anhalten? Klar!), Risikobereitschaft (Eine kleine Chance, in einer dunklen Mine zu verotten besteht immer.), impulsive Entscheidungen (Einmal losgerollt kann nicht mehr gebremst werden.) und völliger Irrsin (WTF ist da eigentlich in Tokio passiert?!).

