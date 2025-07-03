Tierisches Allgemeinwissen: Bär und Bulle oder Spatzen in der Hand?Jetzt kostenlos streamen
Das große Allgemeinwissensquiz
Folge 5: Tierisches Allgemeinwissen: Bär und Bulle oder Spatzen in der Hand?
111 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 6
Straßenreporter Fabian Köster stellt einige Passant:innen vor große Allgemeinwissensherausforderungen. Aber wer seine Fragen richtig beantwortet, qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz" bei Jörg Pilawa im Studio. Wer kann sein Wissen clever nutzen und geht als Gewinner:in aus dem Duell?
