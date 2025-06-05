Leichte Fragen beim Allgemeinwissensquiz?Jetzt kostenlos streamen
Das große Allgemeinwissensquiz
Folge 2: Leichte Fragen beim Allgemeinwissensquiz?
110 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 6
Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen treffen bei "Das große Allgemeinwissensquiz" aufeinander und fordern sich im Ratespiel heraus. Wer zu Jörg Pilawa ins Studio möchte, muss sich zunächst den Fragen von Straßenreporter Fabian Köster stellen.
