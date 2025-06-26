Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Allgemeinwissensquiz

Zwischen Schiffbruch und Freudentanz

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 26.06.2025
Zwischen Schiffbruch und Freudentanz

Zwischen Schiffbruch und FreudentanzJetzt kostenlos streamen

Das große Allgemeinwissensquiz

Folge 4: Zwischen Schiffbruch und Freudentanz

108 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 6

Fabian Köster fordert Passant:innen mit und ohne die notwendige Portion Allgemeinwissen heraus. Wer kann alle Fragen richtig beantworten und qualifiziert sich für "Das große Allgemeinwissensquiz" bei Jörg Pilawa im Studio? Einige helle Köpfe wachsen über sich selbst hinaus und fordern schließlich sogar den aktuellen Champion heraus. Wer kann sein Wissen clever nutzen und geht als Gewinner:in aus dem Duell?

