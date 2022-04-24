Schoko-Skulpturen von einem anderen SternJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 1: Schoko-Skulpturen von einem anderen Stern
106 Min.Folge vom 24.04.2022Ab 6
Die Teams backen in der ersten Aufgabe ihre "Signature"-Miniaturen. In den kleinen Köstlichkeiten soll die Persönlichkeit der Profi-Teams verewigt sein. Ob französische Pâtisserie oder Fusionsküche - die Gebäcke sollen die Individualität des jeweiligen Teams ausdrücken. In der zweiten Aufgabe wird von den Profi-Teams ein Schokoladenschaustück mit Zucker-Dekor zum Thema "Tierkreiszeichen" gefordert. Wer wird die Jury mit seinen Kreationen beeindrucken?
