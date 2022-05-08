Wer baut den schönsten Schokoladen-Baum?Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 3: Wer baut den schönsten Schokoladen-Baum?
105 Min.Folge vom 08.05.2022Ab 6
Bei der ersten Halbfinalprüfung handelt es sich um eine Überraschungs-Challenge: Ohne Rezept soll eine zuckerfreie Torte in sanften Pastell-Tönen kreiert werden. Um unseren Obstgarten zum Wachsen zu bringen, wählt jedes Team in Aufgabe 2 einen Obstbaum aus, der als Schokoladenschaustück umgesetzt wird. Außerdem muss eine integrierte Tortenlandschaft gebacken werden. Doch damit nicht genug: Als essbare Anteile wünscht sich die Jury 20 Obst-Törtchen. Die Zeit dafür: 9 Stunden!
