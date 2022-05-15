Das große Finale inklusive GeburtstagspartyJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 4: Das große Finale inklusive Geburtstagsparty
107 Min.Folge vom 15.05.2022Ab 6
Im Finale dreht sich alles rund um die Geburtstagsparty. Die Profi-Teams sollen eine pompöse, farbenfrohe Candybar auftischen - von der Prinzessinnen-, Dschungel-, bis hin zur 20er-Jahre-Party ist alles möglich. Um den Sieg zu erringen, gilt es in der zweiten Aufgabe ein liebevoll ausdekoriertes Bankett, das neben den hergestellten Süßigkeiten der ersten Aufgabe nun von einem imposanten Schaustück, einer integrierten Torte und Deluxe-Cupcakes gekrönt wird.
