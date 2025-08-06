Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen - Die Profis

Final-Gebäcke im Schaufenster

SAT.1Staffel 6Folge 6vom 06.08.2025
Final-Gebäcke im Schaufenster

Das große Backen - Die Profis

Folge 6: Final-Gebäcke im Schaufenster

122 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 6

Im großen Finale kämpfen drei Profis um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro. In einer Prüfung auf Meister-Niveau gestalten sie ein thematisch frei gewähltes Schaufenster mit drei Komponenten: 25 kunstvolle Pralinen, 15 passende Kleingebäcke und eine dreistöckige Final-Torte mit zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Handwerk, Kreativität und ein überzeugendes Gesamtkonzept entscheiden über den Sieg. Wer holt sich am Ende den begehrten Titel?

