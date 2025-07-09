Extravagante Schokokreationen als KopfbedeckungJetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 2: Extravagante Schokokreationen als Kopfbedeckung
120 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 6
In der zweiten Folge von "Das große Backen - Die Profis" stehen Spontanität und Kreativität im Mittelpunkt. Ohne Vorbereitung und Rezept müssen die KandidatInnen eine elegante Fraisier-Torte mit einer zugelosten Obstsorte kreieren. Anschließend dreht sich alles um Schokolade: Die Teilnehmer entwerfen extravagante Kopfbedeckungen aus temperierter Schokolade. Ein prominenter Gast bewertet und vergibt wertvolle Extrapunkte.
