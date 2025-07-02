Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 6 Folge 1 vom 02.07.2025
122 Min. Folge vom 02.07.2025 Ab 6

Zum Start müssen die Konditor:innen mit ihrem Signature-Dessert überzeugen, bevor in einer Speed-Challenge ihre Fingerfertigkeit beim Modellieren filigraner Figuren gefragt ist. Den Abschluss bildet die Themen-Torte unter dem Motto "Im Abenteuerland", bei der die Profis auf 40x60 cm fantasievolle Welten aus mindestens drei Komponenten erschaffen. Wer mit Handwerkskunst, Kreativität und Nervenstärke punktet, rückt dem Goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld ein Stück näher.

