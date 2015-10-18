Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Tarte Tatin: Eine französische Versuchung

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 18.10.2015
Tarte Tatin: Eine französische Versuchung

Tarte Tatin: Eine französische VersuchungJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 5: Tarte Tatin: Eine französische Versuchung

46 Min.Folge vom 18.10.2015Ab 6

In der technischen Prüfung wird es französisch: Die Kandidaten müssen eine Tarte Tatin zaubern. Das Knifflige an diesem Apfelkuchen ist die knackige Karamellschicht, die das Obst bedecken soll. Außerdem darf die Köstlichkeit beim Stürzen nicht kaputtgehen - die Tarte Tatin wird nämlich kopfüber gebacken! Als Highlight ist ein "Turm aus Schokolade" vorgesehen. Sowohl die Böden als auch die Füllung müssen schokoladig sein.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen