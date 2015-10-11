Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 4vom 11.10.2015
45 Min.Folge vom 11.10.2015Ab 6

Schokotörtchen mit einem flüssigen Kern sind eine wahre Wonne für Schokoholics. Deswegen lässt Christian Hümbs die Kandidat:innen heute eine "Chocolate Surprise" kreieren. International wird es, wenn es an die Gestaltung einer Pavlova geht.

