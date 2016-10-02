Technik-Prüfung: Wer dreht die schönste Schillerlocke?Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 4: Technik-Prüfung: Wer dreht die schönste Schillerlocke?
45 Min.Folge vom 02.10.2016Ab 6
Betty Schliephake-Burchardt hat sich für die technische Prüfung ein Gebäck mit Tradition ausgesucht: Die Kandidaten sollen eine Schillerlocke zaubern. Dafür muss Blätterteig kunstvoll in Hörnchenform gebracht und nach dem Backen mit Creme oder Sahne gefüllt werden. Das Highlight dieser Ausgabe ist ein echter Klassiker: der Käsekuchen. Allerdings soll das fluffige Gebäck auf eine ganz neue Art interpretiert und präsentiert werden.
