Motivtorte: Oktoberfest-Träume in 3D Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 3: Motivtorte: Oktoberfest-Träume in 3D
45 Min.Folge vom 25.09.2016Ab 6
Christian Hümbs hat sich für die Kandidaten eine besonders knifflige technische Prüfung ausgedacht: Sie sollen eine Tarte au chocolat mit flüssigem Karamellkern herstellen. Die Schwierigkeit bei diesem französischen Klassiker liegt nicht nur in der Ganache, sondern auch im richtigen Timing. Außerdem dürfen die Hobbybäcker unter dem Motto "Oktoberfest" kreativ werden und eine ausgefallene Motivtorte gestalten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick