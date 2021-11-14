Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Fruit Punch Poke Cake: Südsee-Trip mit exotischen Aromen

SAT.1Staffel 9Folge 3vom 14.11.2021
Fruit Punch Poke Cake: Südsee-Trip mit exotischen Aromen

Fruit Punch Poke Cake: Südsee-Trip mit exotischen AromenJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 3: Fruit Punch Poke Cake: Südsee-Trip mit exotischen Aromen

105 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 6

In Woche drei ist das nächste Reiseziel die Südsee! Der erste Stopp: Die Insel Tahiti - Herkunftsort und Namensgeberin der teuersten Vanille der Welt. Und genau um diese dreht sich alles in der ersten Aufgabe "Mein Star: Tahiti-Vanille". Die Kandidat:innen haben freie Kuchen- oder Tortenwahl. Hochprozentig wird es in der Technischen Prüfung mit Bettys "Fruit Punch Poke Cake". Zu künstlerischen Stuckateur:innen werden die Hobbybäcker:innen in Aufgabe 3 "Palette Knife Painting".

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen