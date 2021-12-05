Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Geschmacks-Safari in Südafrika

SAT.1 Staffel 9 Folge 6 vom 05.12.2021
Folge 6: Auf Geschmacks-Safari in Südafrika

106 Min. Ab 6

"Das große Backen" reist nach Südafrika! In Aufgabe 1 wird ein Kuchen im Leo-Look erwartet: Ob außen oder innen als Hidden-Design, ob gefärbt oder bemalt - alles ist erlaubt. Weiter geht es mit der Technischen Prüfung, dieses Mal als Speed-Challenge. Christian fordert die beliebteste Nachspeise Südafrikas: die "Milktarte". Das Highlight in Aufgabe 3 ist die "Sweet Baby Safari". Bei der Verkostung begegnet die Jury gebackenen 3D-Tierbabys in naturalistischem Stil.

