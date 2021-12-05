Auf Geschmacks-Safari in SüdafrikaJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 6: Auf Geschmacks-Safari in Südafrika
106 Min.Folge vom 05.12.2021Ab 6
"Das große Backen" reist nach Südafrika! In Aufgabe 1 wird ein Kuchen im Leo-Look erwartet: Ob außen oder innen als Hidden-Design, ob gefärbt oder bemalt - alles ist erlaubt. Weiter geht es mit der Technischen Prüfung, dieses Mal als Speed-Challenge. Christian fordert die beliebteste Nachspeise Südafrikas: die "Milktarte". Das Highlight in Aufgabe 3 ist die "Sweet Baby Safari". Bei der Verkostung begegnet die Jury gebackenen 3D-Tierbabys in naturalistischem Stil.
