Das große Promibacken

Vom Promi zum Hobbybäcker

SAT.1 Staffel 5 Folge 1 vom 17.02.2021
Folge 1: Vom Promi zum Hobbybäcker

117 Min. Folge vom 17.02.2021 Ab 12

Wie in jedem Jahr beginnen die Promis mit ihrem "Lieblingsrezept". Die Jury möchte die prominenten Bäcker und ihre Persönlichkeit kennenlernen und sich von individuellen Kreationen begeistern lassen. Die Technische Prüfung hat es in sich: Es gilt, filigrane Glückskekse mit der Hand zu formen und auf den Punkt zu backen. Den krönenden Abschluss bildet die selbstgebackene Visitenkarte. Wer überzeugt die Jury mit seiner ganz persönlichen Motivtorte?

SAT.1
