Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promibacken

Episode 3

SAT.1Staffel 5Folge 3vom 03.03.2021
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Das große Promibacken

Folge 3: Episode 3

116 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 12

In der ersten Aufgabe wünscht sich die Jury von den prominenten Hobbybäckern drei filigrane Törtchen mit einem attraktiven und farbenfrohen Biskuitmantel. Die Technische Prüfung kommt in dieser Woche von Christian Hümbs. Er wählt aus seiner Wahlheimat Schweiz einen Klassiker schlechthin, die "Engadiner Nusstorte". In Aufgabe 3 heißt es schließlich: "Backt uns süße Urlaubsgrüße". Gewünscht ist eine 3D- oder Motivtorte mit einem typischen Aroma der jeweiligen Urlaubsregion.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promibacken
SAT.1
Das große Promibacken

Das große Promibacken

Alle 9 Staffeln und Folgen